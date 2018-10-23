Киев, 23 октября. На Украине провели опрос общественного мнения по поводу повышения цен на газ для населения.

Журналисты телеканала «112 Украина» провели опрос в ряде городов страны, чтоб выяснить как украинцы отреагировали на грядущее с ноября повышение цен на газ для населения и рост тарифов на услуги ЖКХ.

Так, киевлян спросили, насколько они готовы к повышению стоимости газа. Мнения были, в общем, единодушны.

Одна из опрошенных сказала, что относится к этому очень плохо, поскольку людям сейчас «очень тяжело».

«Будем работать — будем платить, но как выживать не знаем», — отметила женщина.

Другая жительница украинской столицы заявила, что если взять среднюю зарплату по стране, то вся она уходит на оплату коммунальных услуг.

Еще одна из опрошенных рассказала, что будет стараться как-то выживать, но отопление у себя дома она не включает.

«Я сижу в холодной хате»: киевлянка прокомментировала повышение цен на газ.

Жительница Черкасс поделилась своим секретом экономии — тратить меньше электричества и воды.

Впрочем, прозвучал и оптимистичный ответ, который едва ли устроит жителей украинских мегаполисов. Женщина из Полтавской области рассказала, что цены на газ ее мало интересуют, поскольку печь она топит дровами, а готовит на электрической плите.

Напомним, уже через неделю тысяча кубометров газа будет стоить на Украине 8,5 тысяч гривен. По официальному курсу это чуть более 300 долларов. Для сравнения: жители России платят за тот же объем природного газа в среднем 95 долларов.

Повышение цен на газ на Украине было одним условий, выдвинутых МВФ для предоставления государству финансовой помощи. В Международном валютном фонде требовали повысить цены на 60%, но правительству страны удалось достичь компромисса. С 1 ноября цены на «голубое топливо» для украинских граждан вырастут на 23,5%.

Накануне премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что речи о дальнейшем повышении стоимости газа пока не идет, но это будет зависеть от импортных цен на топливо. Скептики полагают, что уже в следующем году тысяча кубометров газа на Украине может подорожать до 14 тысяч гривен, то есть — практически в два раза.