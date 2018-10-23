Президент Польши заявил, что «Северный поток — 2» несет опасность для Словакии и Украины

Варшава, 23 октября. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что строительство газопровода «Северный поток - 2» якобы несет опасность для Словакии и Украины.

С заявлением на тему руководитель польского государства выступил в эфире национального радио, добавив, что непосредственно Польше строительство «Северного потока – 2» ничем не угрожает.

«Без сомнения, создание газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины, Словакии, он также был бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», — буквально следующее сказал Дуда.

При этом, что интересно, президент Польши не стал подкреплять свои слова какими-то фактами: он не пояснил, что за опасность ждет граждан Украины и Словакии, и какие такие меры приняла Варшава.

Как напоминает «Газета.ru», проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море до Германии. США и Украины активно выступали против строительства газопровода.

В свою очередь российские власти неоднократно просили государства Запада не сгущать краски вокруг строительства газопровода и не привносить политику в чисто экономический проект.