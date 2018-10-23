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В США обсудили вопросы создания конституционного комитета по Сирии

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В США обсудили вопросы создания конституционного комитета по Сирии

Вашингтон, 23 октября. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы выработки главного документа арабской республики.

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы создания конституционного комитета, призванного выработать главный государственный документ арабской республики. Об этом журналистам сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Стороны обсудили прогресс в процессе создания комитета, призванного заложить основу для политического урегулирования ситуации в Сирии.

Напомним, решение о создании конституционного комитета было принято в январе нынешнего года на Конгрессе сирийского национального диалога. Ожидается, что комитет будет политически нейтральным.

Ранее так называемая «малая группа» по Сирии, в составе которой США, Великобритания, Германия, Франция, Иордания, Египет и Саудовская Аравия предложила де Мистуре в срок до 31 октября сообщить, что сделано по созданию конституционного комитета. В Москве раскритиковали такое давление на спецпредставителя.  

Автор: Виталий Рыжков
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