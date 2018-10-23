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Российские вертолеты Ка-52 будут модернизированы

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Российские вертолеты Ка-52 будут модернизированы

Москва, 23 октября. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ждет глобальная модернизация.

Решение об этом в отечественном оборонном ведомстве приняли после анализа функционирования военных воздушных бортов по итогам операции в Сирийской Арабской Республике.

Планируется, что на «Аллигаторах» специалисты проведут работы по укреплению бронирования вертолетов, а также повысят прочность кабины Ка-52. Кроме того, будет модернизирована оптико-электронная система и доработаны средства поражения.

Как сообщают «Известия», в российском министерстве обороны намерены завершить опытно-конструкторские работы по модернизации вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в течение двух лет.

Автор: Константин Терехов
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