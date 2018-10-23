За побег с места аварии привлекут к уголовной ответственности

Москва, 23 октября. В правительстве России одобрили предложение о введении уголовной ответственности за побег с места ДТП, в которых есть пострадавшие.

Водителям, скрывшимся с места ДТП, в котором есть погибшие или тяжелораненые, может грозить уголовная ответственность. Соответствующее предложение, разработанное в МВД, одобрили в правительстве РФ.

Согласно законопроекту, если в автомобильной аварии погибли двое и более человек, сбежавшему водителю может грозить до десяти лет лишения свободы. За причинение тяжкого вреда здоровью — до четырех лет.

Как пишут «Известия», поправки планируется ввести в Уголовный кодекс России. Таким образом, сбежавшие виновники ДТП приравняются к пьяным, совершившим серьезную аварию.

Согласно принятой в данной момент норме, скрывшихся с места аварии принято считать трезвыми, поскольку провести медицинское освидетельствование уже невозможно.

Напомним, весной нынешнего года в Конституционном суде РФ признали, что водители, оставшиеся на месте ДТП находятся в худшем положении, чем те, кто скрылся. При этом, следуя презумпции невиновности, признать сбежавшего пьяным нельзя.

Как отметил адвокат Владислав Кочерин, существует очевидный пробел в законодательстве, позволяющий пьяным водителям избегать уголовной ответственности в случае, если они скрываются с места аварии. Принятие новых поправок в УК РФ сделает законодательство в этой области более эффективным.