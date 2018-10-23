Эксперты рассказали, чем грозят Украине санкции со стороны России

Москва, 23 октября. Министерство финансов России начинает собирать предложения по санкциям Москвы в отношении Киева.

Аккумулировать идеи на эту тему начнут специалисты недавно созданного в ведомстве департамента по противодействию санкциям в отношении России и российских юридических лиц.

Несмотря на то, что на данный момент еще не было озвучено, какие именно ограничения планирует вводить Москва, эксперты сходятся во мнении, что санкции в первую очередь ударят по национальной валюте Украины и ее фондовому рынку.

К слову, как напоминают «Известия», Киев вводит различного рода ограничения против России последние 4,5 года. Сейчас в «черный» список входят порядка 1700 физических и 750 юридических лиц. При этом Москва в отношении Украины крупных санкций еще не вводила.

«Киевский режим сам нанес колоссальный ущерб украинской экономике. Можно только поражаться терпению и выдержке Москвы, которая, видимо, ждала, что в руководстве Украины возобладает здравый смысл», — прокомментировал решение РФ экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Подобное развитие событий спровоцировала именно украинская послемайдановская власть, которой нужны конфликты. Только таким образом она может удержаться у руля», — в свою очередь отметил депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

При этом, что парадоксально, несмотря на санкции Киева в отношении Москвы и попытки отрицания всего российского, Россия продолжает сохранять первое место по поставкам товаров на Украину.

«Выход один — быстрее приступать к восстановлению отношений», — резюмировал Евгений Балицкий.

Российские санкции в отношении Украины отрицательно скажутся на курсе национальной валюты и на ее фондовом рынке, считает доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Никита Моисеев.

«На России украинские санкции еще ни разу отрицательно не сказались. И наши ответные меры тоже нам самим не навредят. А вот по украинскому бизнесу они ударят», — констатировал эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в связи с антироссийскими санкциями Киева, подписал накануне президент России Владимир Путин.

