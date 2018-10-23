В Госдуме РФ рассмотрят законопроект «о соцсетях» для военных

Москва, 23 октября. В Госдуме РФ рассмотрят законопроект, запрещающий военным публиковать информацию о службе в социальных сетях.

Российским военнослужащим планируют законодательно запретить делать публикации, раскрывающие данные об их службе. Речь идет о фотографиях, видеозаписях и текстовых материалах, в том числе, сопровождающихся геотегами. Соответствующий законопроект, подготовленный в правительстве РФ, в ближайшее время будет рассмотрен депутатам Госдумы в первом чтении.

Как пишут «Известия», еще в прошлом году Минобороны разослало в военные части рекомендации по поведению в Интернете. В ведомстве не без оснований опасаются, что публикуемая военными в Сети информация может быть использована иностранными спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями.

Согласно законопроекту, военнослужащим будет запрещено публиковать любые данные о себе и сослуживцах, касающиеся ведомственной принадлежности, служебных обязанностей и месте дислокации. В случае нарушения провинившихся подвергнут дисциплинарному взысканию, и это касается всех — от рядовых до офицеров. Контрактников и вовсе могут уволить со службы.

В документе особо подчеркивается, что нововведение касается лишь служебной информации.

«В армии надо исполнять свой долг перед Родиной, а не селфи делать», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Напомним, на территории военных частей уже несколько лет запрещено пользоваться смартфонами, а в Минобороны РФ проводят мониторинг социальных сетей