Великобритания признала, что не может доказать факт «российского вмешательства»

Лондон, 23 октября. У властей Великобритании нет данных, свидетельствующих о том, что иностранные силы, в том числе и российского происхождения, могли использовать дезинформацию «для влияния на британские демократические процессы». С таким заявлением выступил кабинет министров королевства.

Ранее комитетом палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ был подготовлен доклад под названием «Фейковые новости», в котором упоминалось заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы, а также распространении «фейковых новостей» для внесения разлада в отношения стран Запада.

Как заявили представители кабинета министров Великобритании, им не удалось найти достоверных доказательств, подтверждающих заявления комитета о «вмешательстве России», пишет RT.

«Мы хотим, однако, подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы», ― гласит заявление британских властей.

Напомним, что Россия неоднократно опровергала подобные обвинения в свой адрес, указывая на их бездоказательность и голословность. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указывал, что фактов, подтверждающих «вину» России до сих предъявлено не было.