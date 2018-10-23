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Посол Ирана в России прокомментировал санкции США

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Посол Ирана в России прокомментировал санкции США

Москва, 23 октября. Посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что санкции США заставили многих задуматься о снижении зависимости от американской экономики и валюты.

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи высказал свое мнение по поводу американских санкций, введенных в отношении исламской республики осенью нынешнего года. По словам дипломата, Вашингтон «ввел все санкции, которые хотел ввести». Вместе с тем, как отметил Санаи, многие компании продолжают работать на иранском рынке и не планируют прекращать свою деятельность.

«В изоляции оказались США, а не Иран», — отметил посол.

Как заявил дипломат в интервью «Известиям», санкции привели к тому, что представители бизнеса начали задумываться — как уйти из-под влияния американской экономики и валюты. В условиях ограничительных мер, навязанных Вашингтоном, будет снижаться роль крупных компаний, но это создаст условия для среднего и малого бизнеса, отметил Санаи.

«Мы развиваем отношения с соседями. Это те страны, с которыми мы близки исторически и культурно и на которые трудно оказать влияние извне», — заявил представитель исламской республики.

Напомним, ранее в России сообщили о готовности закупать сырую иранскую нефть с целью переработки ее на заводах в РФ и последующей продажи, что вызвало негативную реакцию в Вашингтоне.

Автор: Виталий Рыжков
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