В США боятся, что Россия начнет продавать иранскую нефть

Москва, 23 октября. В Белом доме опасаются, что Россия поможет Тегерану обойти американские санкции.

В США высказывают опасения по поводу возможной перепродажи Россией иранской нефти — об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона будет закупать в Иране сырую нефть для переработки на заводах в РФ, после чего займется ее продажей и поможет таким образом Тегерану обойти американские санкции. Как сообщают СМИ, подобный механизм был одобрен на трехсторонней встрече глав России, Ирана и Турции, прошедей седьмого октября.

Подобный шаг вызвал резко негативную реакцию в Белом доме. По словам источника Financial Times, не облегчать обход Ираном санкций в лучших интересах РФ.

«Я бы не рекомендовал России даже думать об этом», — заявил собеседник издания.

Отметим, ограничительные меры на экспорт нефтепродуктов, введенные США в отношении Ирана, вступают в силу с пятого ноября. Задекларированная их цель — свети иранский экспорт до ноля. Санкции не поддержали в Евросоюзе, однако, европейские компании сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь вторичных мер со стороны Вашингтона.