Вашингтон, 23 октября. Авиация возглавляемой США международной коалиции в этот понедельник нанесла удар по ряду объектов в поселке Ас-Суса, расположенном на северо-востоке Сирии. Среди прочего, авиацией была разрушена мечеть, где, по словам штаба коалиции, укрывались боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Пресс-служба коалиции поспешила выступить с заявлением, в котором утверждается, что в мечети не было гражданских лиц в момент удара, однако никаких подтверждений этому не приводится.

Поселок Ас-Суса серьезно пострадал в результате бомбардировок американской авиацией. Одним из разрушенных зданий в населенном пункте стала мечеть, которую, по словам коалиции, боевики использовали в качестве оборонительной позиции и командного центра. При атаке, как сообщается, были уничтожены несколько террористов. На данный момент не уточняется, сколько мирных жителей деревни погибли или пострадали в результате действий ВВС США, продолжающих наносить удары по жилым районам в Сирии.

Отметим, что это не первый случай, когда возглавляемая США коалиция подвергает бомбардировкам заведомо жилые районы и кварталы в Сирии. Так на прошлой неделе американские самолеты уже наносили удар по жилам кварталам Ас-Сусы, в результате чего погибли и пострадали десятки мирных жителей. В августе ВВС США нанесли удар по жилым кварталам Ракки, что привело к гибели почти 80 мирных жителей. А в июле американские самолеты нанесли авиаудар по жилым домам в провинции Дейр-эз-Зор, что стало причиной смерти 30 мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.