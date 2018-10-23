Пьяный магаданец полдня продержал ребенка в сарае

Магадан, 23 октября. Пьяный житель Магадана на шесть часов запер чужого ребенка в сарае.

В Магадане передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют по статье «лишение человека свободы, без цели похищения, в отношении несовершеннолетнего».

Как сообщают в прокуратуре Магаданской области, 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице незнакомого семилетнего ребенка и предложил ему несколько подарков, которые, якобы, находятся в доме подозреваемого.

Мальчик согласился пойти с мужчиной в его частный дом. Когда они оказались внутри, магаданец услышал, что ребенка на улице зовут его родные, после чего завел мальчика в сарай и запер его там на шесть часов.

Уголовное дело будет рассмотрено Магаданским городским судом в ближайшее время. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.