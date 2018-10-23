Изменение климата может привести к опасным последствиям для человечества ― ученые

Вашингтон, 23 октября. Глобальное потепление приводит к увеличению частоты возникновения крупных ураганов и штормов, аналогичным тем, что ударили по США в последние несколько месяцев. Об этом сообщают исследователи из Колумбийской школы инженерных и прикладных наук (США).

Проведя анализ осадков и стоков, показатели которых были взяты из баз данных Global Runoff Data Centre и Global Summary of the Day, исследователи отметили, что число сильных дождей в последнее время значительно увеличилось. Также они обратили внимание на увеличение ливневых стоков.

Кроме того, ученые отметили корреляцию между повышением температуры на Земле и частотой возникновения опасных ураганов.

В ближайшее время ученые намерены детально изучить, как на интенсивность осадков влияют термодинамические факторы и динамика атмосферы. Они рассчитывают, что проводимые им исследования позволят разработать новую систему управления водными ресурсами и позволят предотвращать крупные наводнения.