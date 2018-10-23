Жителям Украины не стоит ждать нового повышения цен на газ — Гройсман

Киев, 23 октября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос об очередном повышении тарифов на газ для населения «стоять не может».

В правительстве Украины заявили, что им удалось найти компромиссное решение и повысить цены на газ не на 60%, как того требовал Международный валютный фонд, а лишь на 23,5%.

Напомним, очередное повышение тарифов на газоснабжение ждет жителей Украины с 1 ноября. Новая цена составит 8,5 тыс гривен за 1000 кубометров топлива (это около 305 долларов по официальному курсу). Повышение цен на газ было одним из ключевых условий, выдвинутых МВФ для предоставления Киеву очередных кредитов, однако, требования Международного валютного фонда были выполнены не в полном объеме.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, новая цена будет «максимально сдерживаться», дабы не допустить ее дальнейшего роста.

«Стоять не может», — Гройсман прокомментировал вопрос повышения цен на газ.

По словам премьер-министра, еще одно повышение тарифов недопустимо для украинских граждан, однако, ситуация будет зависеть от импортной цены.

Впрочем, лидер движения «Украинский выбор — права народа» Виктор Медведчук располагает другими данными. По его словам, правительство страны держит условия сотрудничества с МВФ в строгой секретности, однако, уже в следующем году можно ожидать повышения цен на газ в полном соответствии с требованиями Международного валютного фонда — до 14 тысяч гривен (около 500 долларов) за 1000 кубометров.

Вполне вероятно, что слова Медведчука не так уж далеки от истины. Программа сотрудничества с МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. На данный момент страна получила 4 транша на общую сумму в 8,7 млрд долларов. Пятый ожидали в конце 2017 года, однако, средства не выделены до сих пор. Киев рассчитывает, что ситуация изменится, после того как требования МВФ пусть и частично, но будут выполнены.

Напомним, среди других требований Международного валютного фонда были: свободный курс гривны, что привело к ее трехкратному обвалу; массовые сокращения среди работников бюджетной сферы и государственных служащих; повышение цен на газ для населения — по словам Медведчука, он подорожал с 2013 года в 12 раз.