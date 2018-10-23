Комиссия по правам человека в США отказала РФ в сотрудничестве



Москва, 23 октября. Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Советом по правам человека при президенте РФ, сообщил журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.

Федотов рассказал, что обратился в письме к председателю комиссии Кэтрин Ламон с предложением о сотрудничестве. В частности речь шла о помощи в решении проблем с гражданами США в России.

«У них ведь бывают проблемы, так что давайте помогать. Сидит он где-то в СИЗО в «Бутырке», давайте мы навести его, спросим, хорошо ли с кормлением, с медициной, может ему что-то нужно. А в свою очередь посмотрите — у вас Марина Бутина. Зайдите к ней», — сказал Федотов.

По его словам, ответ был отрицательный, в духе «шли бы вы отсюда, господа». Федотов добавил, что не собирается обжаловать отказ президенту США Дональду Трампу.

В июле в Штатах была задержана гражданка России Мария Бутина. Ей предъявили обвинения в шпионаже. На суде Бутина категорически опровергла все обвинения. Однако судья принял решение об ее аресте. В случае вынесения обвинительного приговора, ей может грозить до 15 лет заключения.

В середине октября официальный представитель МИР РФ Мария Захарова потребовала от США прекратить издевательства над Бутиной. При этом она подчеркивала, что Москва возмущена искажением фактов по делу Бутиной, которое происходит в Штатах.

На прошлой неделе, сообщала «Газета.ру», Захарова сообщила, что отношение к россиянке после последнего визита российских дипломатов улучшилось. В частности, ей разрешили покидать камеру, общаться с другими заключенными, ходить на реабилитацию.