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Сирия: МККК намерен диверсифицировать свою деятельность в стране

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Сирия: МККК намерен диверсифицировать свою деятельность в стране

Дамаск, 23 октября. Делегация Международного Красного Креста заявила, что удовлетворена гарантиями сотрудничества, полученными от министерства иностранных дел Сирии. Как отметил директор Управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт, организация намерена диверсифицировать свою деятельность.

Встреча представителей делегации МККК и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом состоялась в этот понедельник. Микдад подчеркнул, что Дамаск одобряет решение организации расширить гуманитарную деятельности и выразил готовность удовлетворить запросы МККК, а также продолжить сотрудничество в различных сферах.

В ответ Штилхарт заявил, что в ближайшее время МККК диверсифицирует свою деятельность и адаптируется к новым потребностям населения Сирии.

«Это включает в себя средства к существованию, реабилитацию критически важной инфраструктуры, информирование об опасности мин и неразорвавшихся снарядов», ― приводит слова Штилхарта РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что остался удовлетворен обещаниями МИД Сирии, касающимися сферы сотрудничества.

Автор: Антон Зарубин
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