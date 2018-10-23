Клиенту одного из тату-салонов Уфы набили на лбу слово «кидала» за отказ платить

Уфа, 23 октября. Мастер в одном из тату-салонов Уфы набил на лбу посетителя слово «кидала» за отказ оплачивать работу. Об этом сообщает на странице салона в соцсети «Вконтакте».

Как объяснил мастер, клиент добровольно согласился на эту процедуру. Более того, он остался доволен – на фотографии видно, что он улыбается. По другой информации, посетитель уже обратился в полицию.

Причиной такого поступка стала репутация посетителя – он был известен тем, что регулярно отказывался платить за сделанные татуировки, в том числе, и в других салонах города. Когда он пришел в один из тату-салонов, мастер узнал его и набил у него на лбу слово «кидала».

Напомним, что в середине октября сообщалось о пожилой женщине, которая увлеклась татуировками после смерти мужа, который запрещал ей делать тату. В итоге, после его смерти она сделала 16 цветных татуировок за четыре года.