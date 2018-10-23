Убийство Хашукджи пытались скрыть при помощи двойника — СМИ

Москва, 23 октября. В Сети появилось видео, на котором запечатлен один из возможных убийц журналиста.

В генкосульстве Саудовской Аравии в Турции заранее готовились к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на одного из турецких чиновников, приводя в доказательство кадры с камер видеонаблюдения.

На записи видно, как из здания консульства выходит человек в одежде убитого, а также в накладной бороде и очках. В турецкой полиции заявляют, что этот — один из 15 саудовцев, подозреваемых в убийстве журналиста. Известно и его имя — по заявлению Анкары это Мустафа аль-Мадани, рост и телосложение которого практически совпадают с внешними данными Хашукджи. Действия аль-Мадани должны были убедить свидетелей, что журналист покинул генконсульство целым и невредимым.

Позиция турецких силовиков остается прежней — они полагают, что убийство было тщательно спланированным, а тело погибшего тайно вынесли из здания.

Напомним, что Джамаль Хашукджи бесследно пропал 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Садудовской Аравии в Турции. Журналист был известен критикой саудовских властей. Через 18 дней Эр-Рияд признал факт его гибели. Подозреваемыми по данному делу являются 15 граждан Саудовской Аравии.