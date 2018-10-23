Один из основателей компании Benetton Джильберто Бенеттон скончался в Италии

Тревизо, 23 октября. Один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон скончался на 78-м году жизни. Как сообщает агентство ANSA, смерть наступила после продолжительной болезни.

Свои соболезнования в связи со смертью Джильберто Бенеттона уже выразил местный муниципалитет, отметив, что основанная им компания вписала свое имя не только в историю муниципалитета Тревизо, но и всей Италии.

Отметим, что в июле этого года скончался младший брат Джильберто, Карло Бенеттон. Он умер в возрасте 75 лет.

Компания Benetton была основана в 1965 году Джильберто Беннетоном, а также его братьями Лучано, Карло и сестрой Джулианной. В том же году был открыт первый одноименный магазин в городе Беллуно итальянской области Венетто.