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Бастрыкин отстранил от работы 12 следователей, на которых поступили жалобы

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Бастрыкин отстранил от работы 12 следователей, на которых поступили жалобы

Москва, 23 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от работы 12 следователей после того, как провел прием граждан в Вологде, сообщает пресс-служба ведомства. Работников СК РФ ожидает служебное расследование.

Бастрыкин провел личный прием граждан в Вологде, на который приехали жители из Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа, а также Вологодской области.

После того, как глава СК РФ выслушал всех, кто обратился к нему в этот день, было решено назначить служебные проверки «практически по всем материалам проверок и уголовным делам», на расследование которых жаловались люди. 

На время проверки «отстранены от исполнения должностных обязанностей 12 сотрудников следственных управлений по Вологодской и Мурманской областям, а также по Архангельской области и Ненецкому автономному округу»,

Бастрыкин взял на контроль рассмотрение всех принятых жалоб. По данным пресс-служба ведомства, очень много жалоб касалось уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

Из Череповца, в частности, рассказали о «вопиющем факте волокиты при расследовании гибели в 2009 году сына». По их словам, виновные до сих пор не найдены. Более того, следствие уже пять раз приостанавливалось и передавалось разным следователям.

Автор: Олеся Волкова
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