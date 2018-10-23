В Минтрансе заверили, что перенос серверов бронирования в РФ пройдет поэтапно
Москва, 23 октября. Минтранс РФ рекомендовал российским авиакомпаниям спокойно готовиться к переносу серверов для бронирования в РФ, поскольку он будет проходить поэтапно.
Новый проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов предполагает перенос с 1 января 2020 года на территорию РФ серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри РФ.
Авиакомпания S7 в понедельник сообщила, что новые требования могут стать причиной серьезных финансовых потерь для авиакомпаний, что напрямую скажется на пассажирах, сообщала «Газета.ру».
В обращении Минтранса, опубликованном в понедельник, уточняется, что «требования предполагается вводить поэтапно». Подчеркивается, что размещение серверов на территории РФ и соответствующая регистрация предприятий на территории РФ является при этом обязательным условием.
В ведомстве подсчитали, что затраты для провайдеров будут «отнюдь не чрезмерны и абсолютно посильны», поэтому компаниям посоветовали «спокойно готовится» к исполнению новых требований.
Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, гендиректор входящей в S7 Group авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков выразил опасения о возможной остановке работы российских авиакомпаний.