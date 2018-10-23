В Минтрансе заверили, что перенос серверов бронирования в РФ пройдет поэтапно

Москва, 23 октября. Минтранс РФ рекомендовал российским авиакомпаниям спокойно готовиться к переносу серверов для бронирования в РФ, поскольку он будет проходить поэтапно.

Новый проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов предполагает перенос с 1 января 2020 года на территорию РФ серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри РФ.

Авиакомпания S7 в понедельник сообщила, что новые требования могут стать причиной серьезных финансовых потерь для авиакомпаний, что напрямую скажется на пассажирах, сообщала «Газета.ру».

В обращении Минтранса, опубликованном в понедельник, уточняется, что «требования предполагается вводить поэтапно». Подчеркивается, что размещение серверов на территории РФ и соответствующая регистрация предприятий на территории РФ является при этом обязательным условием.

В ведомстве подсчитали, что затраты для провайдеров будут «отнюдь не чрезмерны и абсолютно посильны», поэтому компаниям посоветовали «спокойно готовится» к исполнению новых требований.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, гендиректор входящей в S7 Group авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков выразил опасения о возможной остановке работы российских авиакомпаний.