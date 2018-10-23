Многодетным семьям в России помогут новым законом

Москва, 23 октября. В Совете Федерации готовят новый законопроект о статусе многодетной семьи.

Российские сенаторы решили внести изменения в статус многодетных семей. В Совете Федерации началась подготовка соответствующего законопроекта. Один из ключевых его пунктов — отвязать статус многодетной семьи от уровня дохода.

Как рассказал в интервью «Парламентской газете» глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, определение «многодетная семья» не должно быть привязано к достатку семей, в которых воспитываются трое и более детей, поскольку среди них — не только малоимущие.

Сенатор рассказал об итогах мониторинга по льготам для многодетных, который был проведен в регионах страны. Как выяснилось, на местах зачастую не могут представить даже основные меры поддержки.

«Бесплатного питания в школах для многодетных нет в 32 субъектах России, оплаты проезда — нет в 25 регионах», — отметил Кутепов.

Региональные власти нередко не могут исполнить уже взятых на себя обязательств — например, компенсировать часть процентной ставки по ипотечным кредитам.

Как вариант решения проблем, в Совете Федерации предлагают закрепить в новом законе меры государственного контроля за исполнением в регионах обязательств по поддержке многодетных семей. Как заявил Кутепов, сейчас в России много видов государственного и регионального контроля, но места многодетным в нем пока не нашлось.