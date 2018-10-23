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Глушаков поблагодарил Карреру за успех «Спартака» в сезоне 2016/17

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Глушаков поблагодарил Карреру за успех «Спартака» в сезоне 2016/17

Москва, 23 октября. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ранее был переведен в молодежную команду, обратился к тренеру клуба Массимо Каррере и поблагодарил его за сезон 2016/17, по итогам которого московский клуб стал чемпионом России по футболу.

В этот понедельник стал известно, что руководство «Спартака» приняло решение освободить Карреру от должности главного тренера клуба. Итальянский тренер возглавлял московскую команду с лета 2016 года и под его руководством «Спартаку» удалость не только впервые с 2001 года стать чемпионами России, но и выиграть Суперкубок России-2017.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо», ― написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Напомним, что решением Карреры Глушаков и защитник «красно-белых» Андрей Ищенко были отстранены от занятий с основной командой «Спартака» и переведены в молодежный состав. Причиной стало что, Глушаков и Ищенко поставили «лайки» к посту в Instagram, где было опубликовано стихотворение с критикой в адрес Карреры.

Автор: Антон Зарубин
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