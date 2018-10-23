Kia назвала цены на новые версии Sportage

Москва, 23 октября. Компания Kia объявила цены на обновленный Sportage. Кроссовер можно купить в России за 1,33 млн рублей, что на 25 тыс. дороже дорестайлинговой модели.

Новый Sportage появится в пяти комплектациях, а также со спортивным дизайн-пакетом GT Line. Авто в минимальной комплектации обойдется в 1 329 900 рублей. Топовая версия стоит 2 245 000 рублей.

В базовый комплект входит система ABS, система стабилизации ESC, интегрированная система активного управления VSM, система стабилизации прицепа TSC, ассистенты старта в гору НАС и спуска с горы DBC и система контроля давления в шинах.

Отметим, в скором времени должна состояться премьера KIA Soul и его электрифицированной версии.

Ранее эксперты составили топ-5 лучших кроссоверов первой половины года в России. Sportage тогда расположился на второй строчке. При этом от лидера рейтинга — MINI Countryman — автомобиль отстал всего на несколько баллов.