Москва, 23 октября. Предполагаемые торгово-экономические ограничения, которые Россия намерена ввести в отношении Украина, могут коснуться сфер авиации и приборостроения в ракетной и авиационный отрасли. Об этом рассказал первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

По словам Калашникова, даже несмотря на последние разногласия в политической сфере между Россией и Украиной, Москва и Киев продолжают сохранять разноплановые торгово-экономические отношения. Он добавил, что предполагаемые санкции могут затронуть поставки украинский продукции в сфере приборостроения, некоторые сплавы, а также оборудование для авиационной и космической отраслей.

Напомним, что ранее Украина выступила в поддержку продления санкций ЕС против России. Федеральное агентство новостей приводило комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал поведение украинских властей «позорной платой».