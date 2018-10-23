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Политика

Совфед рассказал, какие украинские товары могут попасть под санкции РФ

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Совфед рассказал, какие украинские товары могут попасть под санкции РФ

Москва, 23 октября. Предполагаемые торгово-экономические ограничения, которые Россия намерена ввести в отношении Украина, могут коснуться сфер авиации и приборостроения в ракетной и авиационный отрасли. Об этом рассказал первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

По словам Калашникова, даже несмотря на последние разногласия в политической сфере между Россией и Украиной, Москва и Киев продолжают сохранять разноплановые торгово-экономические отношения. Он добавил, что предполагаемые санкции могут затронуть поставки украинский продукции в сфере приборостроения, некоторые сплавы, а также оборудование для авиационной и космической отраслей.

Напомним, что ранее Украина выступила в поддержку продления санкций ЕС против России. Федеральное агентство новостей приводило комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал поведение украинских властей «позорной платой».

Автор: Антон Зарубин
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