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«Это прекрасно»: Трамп обрадовался планам Германии покупать СПГ у США

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«Это прекрасно»: Трамп обрадовался планам Германии покупать СПГ у США

Вашингтон, 23 октября. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Германия, несмотря на строительство «Северного потока — 2», собирается финансировать проект по поставке сжиженного природного газа из США.

Выступая перед журналистами, глава Белого дома отметил, что у Штатов «все прекрасно с налоговым послаблением и с изменением законодательства». 

«Посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток — 2»), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание», — обратился к прессе американский президент.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку в размере 500 млн евро проекту строительства терминала для приема поставок СПГ на севере Германии. 

«Это прекрасно»: Трамп обрадовался планам Германии покупать СПГ у США

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощность 55 миллиардов кубометров газа через Балтийское море до Германии через территориальные или экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США активно выступали против строительства газопровода. Неоднократно обсуждались санкции, которые могут быть введены против всех, кто так или иначе задействован в проекте. Европейские страны, в первую очередь Германия, жестко критиковали данную позицию Вашингтона.

В середине сентября стало известно, что Штаты решили пока не вводить санкции против компаний, участвующих в реализации проекта, сообщали «Известия»

Автор: Алексей Громов
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