Трамп потребовал включить Китай в договор о РСМД

Вашингтон, 22 октября. В договор о РСМД должен быть включен и Китай, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что США намерены наращивать количество ядерного вооружения до тех пор, пока «Россия и Китай не придут в себя».

Трамп подчеркнул, что Китай не входит в данное соглашение, однако должен быть в него включен. Американский президент добавил, что его слова – это угроза как для России, так и для Китая, и для любой другой страны, «которая хочет сыграть в эту игру».

«У нас гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем строить это [оружие], пока они не придут в себя. Когда они придут, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество. Мы бы с радостью это сделали. Но на сегодня они не соблюдают соглашение», — заявил Трамп.

Как отметил ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, США убеждены, что от трети до половины общего запаса баллистических ракет Китая не соответствуют ДРСМД.

Напомним, что Вашингтон заявил о своих планах по выходу из договора о РСМД, так как Россия его якобы нарушает. Москва уже заявила о беспочвенности и бездоказательности американских заявлений, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что каждое действие в подобной сфере столкнется с российским противодействием.