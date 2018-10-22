«Позорная плата Украины»: Кадыров прокомментировал одобрение Киевом санкций против РФ

Грозный, 22 октября. Одобрение антироссийских санкций ЕС властями Украины является «позорной платой» за надежду стать частью структур ЕС. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Руководство Евросоюза приняло решение продлить индивидуальные санкции против России до марта 2019 года. В этот понедельник пресс-служба Совета ЕС сообщила, что решение Брюсселя было одобрено Украиной, Черногорией, Албанией и Норвегией.

«Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу. Честно говоря, удивляет Украина, которая на самом деле никогда и никуда не уйдёт, и которую не примут туда, к каким бы антироссийским акциям она не подключалась», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что руководству Украины безразлична судьба собственного многомиллионного народа. Кадыров напомнил, что многие украинцы содержат свои семьи, работая в России, но украинскому правительству нет дела до своих граждан, которые зарабатывают «на просторах от Камчатки до Калининграда».

Напомним, что причиной резкого ухудшение отношений между Россией и Украиной стала ситуация вокруг Крыма и территорий на юго-западе Украины. Запад, включая Евросоюз, обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, попутно призвав Запад отказаться от риторики санкций и ограничений. Кроме того, Москва неоднократно напоминала, что не является стороной гражданского конфликта на Украине.