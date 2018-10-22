Власти Украины переименуют коньяк и шампанское в рамках ассоциации с ЕС

Киев, 22 октября. Виноделы Украины договорились отказаться от терминов «шампанское» и «коньяк», чтобы выполнить требования Франции в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщают СМИ.

Франция настаивает, чтобы украинские виноделы не использовали термины «коньяк» и «шампанское», так как они происходят от географических названий ее территорий: провинции Шампань и города Коньяк.

Предполагается, что уже в ближайшее время шампанское на Украине будут называть «игристым вином», а коньяк переименуют в «бренди», хотя могут быть использованы и другие наименования.

Ожидается, что переименование вызовет падение доходов украинских виноделов, однако они приняли решение пойти на этот шаг, несмотря ни на что. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко. Напомним также, что в сентябре власти Украины приняли решение повысить минимальные цены на алкогольную продукцию.