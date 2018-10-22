Максакова в эфире назвала имя убийцы Вороненкова и его мотивы

Киев, 22 октября. Певица и вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова назвала имя убийцы своего мужа в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Ожидалось, что телепрограмма будет посвящена жизни певицы на Украине после громких событий. Однако во время эфира ей по телефону сообщили, что ее квартиру в Киеве пытаются захватить неизвестные. Максакова предполагает, что за нападением стоит «друг семьи» Денис Панаитов.

Как рассказала певица, именно Панаитов, бывший сотрудник Следственного комитета РФ, убедил их уехать в Киев, где сдал семье свою квартиру. Впоследствии он предложил обменяться жильем: он переписывает на нее свою киевскую квартиру, она отдает ему жилье в Москве на Краснопресненской набережной, 2/1.

По данным телеканала, площадь московской квартиры составляет примерно 250 квадратных метров. Ранее Максакова в одном из интервью оценила жилье в 120 млн рублей.

При оформлении договора, по ее словам, постоянно случались какие-либо проблемы. Однако впоследствии Вороненков пошел на сделку с Панаитовым.

«Он вступил в право собственности, а на следующий день Дениса Вороненкова убили», — сообщила она.

После смерти мужа Максакова пыталась продать квартиру, для чего оформила фиктивный брак. Однако новый избранник присвоил деньги себе. Теперь в этим разбираются правоохранительные органы.

В эфире программы Максакова подытожила, что убийство ее мужа было совершенно именно из-за этой квартиры.

«К этому причастен Панаитов. У него был мотив, считайте это официальным обращением в Следственный комитет России», — заявила она.

Вороненкова убил киллер в центре Киева 23 марта 2017 года. Как сообщали «Известия», спустя год Максакова обвинила своего бывшего гражданского супруга предпринимателя Владимира Тюрина в заказе убийства.