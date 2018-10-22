Хакеры разместили на сайте саудовского инвестиционного форума «казнь» Хашукджи

Москва, 22 октября. На главной странице саудовского инвестиционного форума Future Investment Initiative (FII) неизвестными хакерами было размещено изображение «казни» журналиста Джамаля Хашукджи, который был, предположительно, убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Исчезновение журналиста уже ударило по проведению данного форума, который запланирован на 23-25 октября. Как сообщалось ранее, ряд его участников объявили о своих намерениях отменить поездку. Например, на мероприятие не прибудут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон и главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

Официальный сайт форума был взломан в этот понедельник. Хакеры разместили на его главной странице изображение, на котором наследный принц Саудовской Аравии Мухаммадбин Салман казнит пропавшего журналиста. Рядом с принцем стоит группа людей в черных масках с флагом террористической группировки ИГ1 (запрещена в России). Под изображение было оставлено послание, призывающее ввести санкции против Саудовской Аравии.

Напомним, что журналист Хашукджи, проживающий в США, пропал в Стамбуле 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии. По данным СМИ, он мог быть убит внутри консульства, по данному делу ведется расследование.

1 Организация запрещена на территории РФ.