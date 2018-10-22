Вашингтон, 22 октября. Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные не придут в себя, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Reuters, выступая перед журналистами, глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий обращен к России и Китаю.

В субботу Трамп объявил о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за того, что Москва якобы нарушает документ. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами.

В настоящее время с рабочим визитом в Москве находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Ранее состоялись его встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. Позднее в интервью «Коммерсанту» он заявил, что США настаивают на том, что Москва нарушает ДРСМД, и Вашингтон не будет терпеть это, не имея возможности для ответа.

Он также сообщил, что Вашингтон на данный момент еще не принял решения относительно размещения на территории Европы ракет, которые могли бы быстро достичь Москвы.

Политолог Александр Ведруссов на страницах «Известий» отметил, что решение о выходе из договора нашло одобрение пока только в британской столице. Однако позицию Великобритании можно расценивать не более чем как очередную попытку поддержать США в их обвинениях против РФ.