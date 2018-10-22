Болтон обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

Москва, 22 октября. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступил с обвинениями в адрес России, заявив, что Москва нарушает договор о РСМД. По его словам, Вашингтон не намерен терпеть это, не имея возможностей для ответных мер.

«Как сказал президент, Россия делает то, что, как мы думаем, считается нарушением соглашения, и мы не будем терпеть это, не имея возможности для ответа», — приводит слова Болтона газета «Коммерсантъ».

Как сообщалось ранее, в эту субботу президент США Дональд Трамп объявил о своих планах выйти из договора о РСМД. Свое решение он обосновал якобы имевшими место нарушениями договора со стороны России. Стоит отметить, что обвинения, озвученные американским президентом, не были ничем подкреплены. Напомним, договор о постепенной ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в декабре 1987 года. Через четыре года условия договора были полностью выполнены.