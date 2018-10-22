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Сирия: военнослужащий САР ранен при обстреле боевиками района города Алеппо

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Сирия: военнослужащий САР ранен при обстреле боевиками района города АлеппоДамаск, 22 октября. Сирийский военнослужащий получил ранения при обстреле города Алеппо со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки фиксировались обстрелы населенного пункта Дахр-абу-Асад провинции Лалакия, района Маканис-эд-Дувайри и квартала научно-исследовательского центра города Алеппо, где в результате обстрела получил ранение один сирийский военнослужащий.

Также зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил у населенного пункта Тадеф провинции Алеппо со стороны бандформирований, действующих в районе города Эль-Баб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики на юго-востоке Алеппо обстреляли ракетными снарядами жилые кварталы административного центра провинции. В результате погиб мирный житель.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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