Болтон ответил на вопрос о решении США разместить в Европе ракеты, способные достичь Москвы

Москва, 22 октября. Вашингтон еще не принял решение о развертывании в Европе ракет, способных быстро достичь Москвы, в случае выхода Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы еще не принимали решений на этот счет», — сообщил Болтон в интервью газете «Коммерсант».

При этом он навал данный вопрос «технической аномалией» ДРСМД, поскольку, согласно документу, крылатые ракеты морского базирования имеют дальность полета, которая подпадает под договор. Однако поскольку ракеты располагаются на судах США в Балтийском море, договор не нарушен, тогда как при развертывании их на берегу Польши это станет нарушением.

Болтон отметил, что «все это пустопорожние разговоры», тогда как Вашингтон видит «тут проблему в глобальном смысле»: нарушения договора со стороны Москвы, и действия РФ «на европейском театре».

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из Договора о РСМД из-за того, что Москва якобы нарушает его, сообщала «Газета.ру». При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами.

Болтон в ходе своего визита в Москву обсудил тему ДРСМД в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым.

Политолог Александр Ведруссов на страницах «Известий» отметил ранее, что решение о выходе из договора нашло одобрение пока только в британской столице. Однако позицию Великобритании можно расценивать не более чем как очередную попытку поддержать США в их обвинениях против РФ.