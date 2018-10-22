«Газ в шесть раз дешевле»: Порошенко одной цитатой раскрыл весь «ужас» русского мира для Украины

Петр Порошенко надежно стоит на страже независимости Украины. Враги атакуют со всех сторон, навязывают деструктивные инициативы. Страшно сказать, предлагают отказаться от очередного повышения стоимости газа для населения.

А между тем, народ совсем расслабился. Экономический гений «героев Майдана» позволил ограничиться скромным десятикратным повышением цены голубого топлива за четыре года. Жаловаться в этой ситуации могут только популисты.

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, — в шесть раз, снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу», — сказал глава Украины.

Все верно. Дело-то вовсе не в деньгах. Куда лучше расстаться с суммой в 1500 – 2000 гривен (3500 – 4700 рублей) во благо молодой демократии, чем с тяжелым сердцем нести 150 — 200 гривен в пользу тирании Януковича. Так что Петр Алексеевич твердо стоит на своем:

«Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников», — сказал, как отрезал, главный борец за европейские ценности.

Действительно, если снизить цену газа «в два, три, четыре, шесть раз», украинцам придется несладко. В этой цитате — весь «ужас» русского мира для Украины. Не зря с ним так активно борются фанаты «революции достоинства».

Уже на Майдане родилась глубокая сентенция «кто не скачет — тот москаль!». Ну и далее по тексту: «гэть вид Москвы», «до свиданья, мой ласковый Мишка», «окончательное прощай Российской Империи», еще 50–60 окончательных прощай… только вот свой «агрессивный» газ, пожалуйста, гоняйте по нашим демократичным трубам, чтобы никаких там «Северных потоков» … Угу, обязательно.

Для победы над «русским миром» сделано много. Закон об образовании фактически оставил национальные меньшинства без доступа к обучению на родном языке. Замечательный языковой закон принят в первом чтении Верховной радой. Не мудрствуя лукаво, депутаты решили украинизировать … все. Все без исключения сферы общественной жизни.

Книги из России могут попасть на украинские книжные полки лишь в особом порядке. Ситуация усугубляется тем, что порядка этого нет и не предвидится. И это правильно. Не дай бог ребенку прочесть что-то из Пушкина или Толстого. После такого удара подрастающее поколение может никогда уже не оправиться…

Российские артисты прочно поселились на «Миротворце», сказав или сделав нечто неугодное украинским «патриотам». Во Львове вообще додумались ввели «мораторий на русскоязычный продукт». Вот это от души! Город Льва по праву может именовать себя визитной карточкой многонационального толерантного государства. Так что энтузиастов и борцов с русским миром на Украине хватает и без Порошенко.

Говоря о повышении стоимости газа, Петр Алексеевич сыпет «умностями»: «…стратегически, экономически, геополитически… стабильность курса, энергетическая независимость…». Короче, верной дорогой идут киевские товарищи.

Но если мыслить чуть менее «стратегически, экономически и геополитически», можно вспомнить, что украинцы опустились на последнее место по уровню доходов на душу населения в Европе. По крайней мере, таковы данные МВФ. Украинцы меньше всех на континенте едят и огромную часть своих доходов отдают на оплату коммунальных услуг. Эти расходы и так непосильны для большинства домашних хозяйств. Новое повышение стоимости газа — «контрольный в голову».

Обещания правительства смягчить удар за счет субсидий не подкреплены соответствующим содержанием в бюджете. Как говорится, верится с трудом. Не вселяет оптимизма и опыт прошлых лет. Обещанные государством льготы сопряжены с утомительной бюрократической процедурой. Тех, кто прошел этот квест до конца, смело можно отправлять в космос. Зато лишиться льготы куда проще. Субсидии забирают за копеечные (в буквально смысле) долги.

Порошенко льстит себе, когда говорит, что именно он не позволит опустить (или хотя бы сохранить) существующую стоимость газа для населения. Не является тайной за семью печатями, по чьей воле Киев вынужден был поднять тарифы. Глава правительства Владимир Гройсман назвал повышение «большим достижением» в переговорах с Международным валютным фондом. По его словам, МВФ начал переговоры с отметки 60%.

О своих жалких и бесполезных мольбах спикер Рады Андрей Парубий поведал на главной странице официального сайта парламента.

«Я лично призвал наших международных партнеров снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ. Но понимаю, что поднятие цены на газ — решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», — указано в заявлении.

Так что решение в очередной раз повысить тарифы исходило вовсе не от президента Украины.

Более того, текущее повышение вряд ли станет последним на ближайшее время. После выборов главы государства эксперты ожидают новое и весьма существенное увеличение тарифов. Поклонникам киевской власти остается утешить себя мыслью о том, что «стратегически, экономически и геополитически» все идет как по маслу...