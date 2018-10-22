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Лавров и Болтон обсудили вопросы сохранения стратегической стабильности ― МИД РФ

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Лавров и Болтон обсудили вопросы сохранения стратегической стабильности ― МИД РФ

Москва, 22 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудили в ходе встречи в Москве ряд вопросов, касающихся поддержания стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

«Обсуждались перспективы взаимодействия между нашими странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности», ― гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Также Болтон и Лавров обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня: ситуации в Сирии и Афганистане, а также обстановке на Украине и Корейском полуострове.

Автор: Антон Зарубин
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