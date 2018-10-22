Следователи задержали директора завода «Авангард» в Ленобласти

Петербург, 22 октября. Следователи задержали директора гатчинского пиротехнического завода «Авангард» (Ленинградская область), который стал вторым подозреваемым по делу о взрыве на предприятии. Менеджер подозревается в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса на заводе.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении СК РФ.

Отметим, что первым задержанным стал главный инженер «Авангарда», которого суд поместил под домашний арест.

Взрыв на предприятии по производству пиротехники и кемпинговой мебели «Авангард», расположенном в Ленинградской области, прогремел в пятницу. В результате инцидента погибли четыре человека. Двое раненных при взрыве находятся в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».