Стало известно, какой штраф заплатят скрывающие доходы самозанятые россияне

Москва, 22 октября. В комитете Госдумы РФ по бюджету и налогам рассказали, какой штраф ожидает самозанятых граждан, которые будут скрывать свои доходы от Федеральной налоговой службы (ФНС). В первый раз нарушителя закона оштрафуют на 20% от скрытой суммы, во второй — на 100%, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«В случае нарушения формирования налогоплательщиком фискального чека при первом нарушении он заплатит штраф в размере 20% от той суммы, которую он получил. А если в течение шести месяцев будет повторное нарушение, то в этом случае — штраф в размере всей суммы расчета», — сообщил Макаров.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что в нижней палате парламента РФ готовится закон об изъятии дохода у не платящих налоги самозанятых россиян.

Глава Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе, комментируя инициативу Госдумы, отметил, что выявить неплательщиков будет чрезвычайно трудно. По словам эксперта, потребуется создать огромную контролирующую структуру, расходы на содержание которой, вполне возможно, перекроют выгоду от взимания штрафов.