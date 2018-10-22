Собянин рассказал Путину о рекордных успехах в сфере развития инфраструктуры Москвы

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин принял мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе встречи глава администрации столицы отчитался о своей работе, включая успехах в области строительства инфраструктуры и жилья, а также ходе программы реновации.

За последние несколько лет в Москве были открыты 60 с лишним станций, если считать метро и МЦК. Этот год для развития метро в Москве стал особенно успешным.

«По вводу метро мы побили все рекорды, которые были и в наше время, и в советское время, и ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо», ― рассказал президенту Собянин.

Он также отметил, что еще 10 станций метро в Москве находятся в высокой степени готовности и будут введены либо до конца этого года, либо в начале следующего.

Кроме того, за 2018 году в Москве было проложено 127 километров дорог, что является рекордом для России. В планах у московской администрации реализовать проект кольцевой линии метро длиной 70 километров, которая станет самой большой в мире.