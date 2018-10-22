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Американский самолет-разведчик был замечен у берегов Крыма

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Американский самолет-разведчик был замечен у берегов Крыма

Москва, 22 октября. Американский самолет-разведчик RC-135V был замечен у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Об этом свидетельствуют западные мониторинговые ресурсы.

Предполагается, что разведчик собирал данные о средствах ПВО, расположенные в Краснодарском крае и в Крыму. При этом воздушное судно не нарушало ничьих территориальных границ.

Напомним, что 19 октября самолет-разведчик США Boeing RC-135U осуществлял полет возле западных границ России. Воздушное судно было замечено в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. Уточняется, что Boeing RC-135U приближался к российской границе на расстояние в 52,75 километра. А 8 октября у берегов Крыма был замечен стратегический дрон ВВС США. Несколькими днями ранее этот же беспилотник проводил разведывательный полет возле Калининградской области.

Автор: Антон Соколов
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