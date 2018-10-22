Песков рассказал о возможности проведения встречи Путина и Трампа



Москва, 22 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовности главы российского государства Владимира Путина встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, Москва готова к организации нового саммита России и США на высшем уровне.

Однако представитель Кремля отметил, что подготовки встречи нет на повестке дня.

«Подготовки нет, — сказал Песков. — Путин неоднократно говорил, что готов (к встрече с Трампом)», передает РИА Новости.

Ранее в американской администрации не исключили, что президенты России и США могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе.

Во время телефонного разговора 20 марта Путин и Трамп договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку встречи двух президентов.