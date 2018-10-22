Решение за Путиным: Патрушев обсудил с Болтоном возможную встречу президентов РФ и США

Москва, 22 октября. Помощник президента США Джон Болтон заявил, что обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым возможность организации переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы обговорили [с Патрушевым] такую возможность​​​. Он сказал, что передаст это президенту Путину. Я думаю, теперь следующим шагом должно стать решение президента Путина», — отметил Болтон в интервью газете «Коммерсант».

По словам Болтона, Путин и Трамп могут встретиться в рамках мероприятий, которые и так будут посещать. Кроме того, возможен вариант организации саммита, как это было в Хельсинки.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом в Финляндии.