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Невеста убитого саудовского журналиста написала ему посмертное письмо

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Невеста убитого саудовского журналиста написала ему посмертное письмо

Эр-Рияд, 22 октября. Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи написала посмертное письмо, в котором попрощалась со своим возлюбленным.

Хатице Ченгиз выложила в Twitter видео, в котором у Хашукджи берут интервью. В определенный момент на колени журналисту прыгает кошка, что вызывает смех у интервьюируемого.

«Они забрали тебя из моего мира. Но твой прекрасный смех останется в моей душе навеки. Мой дорогой Джамаль Хашукджи», — пишет Ченгиз в записи.

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.  20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

Автор: Антон Соколов
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