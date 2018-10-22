Невеста убитого саудовского журналиста написала ему посмертное письмо

Эр-Рияд, 22 октября. Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи написала посмертное письмо, в котором попрощалась со своим возлюбленным.

Хатице Ченгиз выложила в Twitter видео, в котором у Хашукджи берут интервью. В определенный момент на колени журналисту прыгает кошка, что вызывает смех у интервьюируемого.

«Они забрали тебя из моего мира. Но твой прекрасный смех останется в моей душе навеки. Мой дорогой Джамаль Хашукджи», — пишет Ченгиз в записи.

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.