Киев, 22 октября. Сотрудничество украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ) привело к уничтожению экономики страны и обнищанию украинцев. С таким заявлением выступил лидер движения «Украинский выбор — права народа» Виктор Медведчук.

По его словам, положение украинской экономики на данный момент можно оценивать как катастрофическое. Медведчук напомнил, что в настоящее время украинская экономика уступает таким странам, как Молдавия, Бутан, Филиппины и Гондурас, причем падение произошло в ходе последних пяти лет. Главное причиной этого украинский политик назвал действия правительства Украины, которое действовало «под неусыпным контролем и чутким руководством» МВФ.

Медведчук напомнил, требования МВФ вынудили украинские власти отпустить курс гривны в свободное плавание, что привело к его более чем трехкратному обвалу. Также Киев пошел на сокращение бюджетников и государственных служащих, повышению цен на газ и снижению норм его потребления. Как подчеркнул политик, в общей сложности цены на газ с 2013 года выросли в 12 раз.

С точки зрения Медведчука, действия украинских властей фактически являются предательством национальных интересов Украины.

«Власть продолжает «партнерское сотрудничество» с МВФ, уничтожая экономику, обрекая украинцев на нищету, предавая национальные интересы», ― заявил Медведчук.

Он напомнил, что правительство Украины держит условия сотрудничества с МВФ в строжайшей тайне, однако, по его данным, уже в следующем году можно ожидать очередного повышения цены на газ – до 14 тысяч гривен (около 497 долларов) за 1 тысячу кубометров.

Напомним, что четырехлетняя программа помощи, запущенная МВФ, предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. Первый транш Украина получила в марте 2015 года, второй – в августе того же года. Еще по одному траншу было перечислено в 2016 и 2017 году. Ожидалось, что пятый транш будет переведен до конца 2017 года, однако МВФ до сих пор не выделил его.