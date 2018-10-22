Патрушев и Болтон обсудили варианты нового договора СНВ

Москва, 22 октября. Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что американская сторона понимает российскую позицию сейчас лучше и хочет еще ее уточнить, видеть ее детали. Соответствующее заявление было сделано после переговоров с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены различные варианты нового договора по СНВ, однако Вашингтон еще не выработал свою позицию.

«Мы готовы вести переговоры, вот, пока сейчас есть время для этого процесса», — заявил Болтон в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в июле заявил о необходимости договариваться с США по ДСНВ.