«Санитары куда смотрят?!» : россияне в ответ на идею Чубарова предложили переименовать Украину
Москва, 22 октября. Депутат Верховной рады Рефат Чуборов предложил переименовать Крым в Крымскую автономию. Данное предложение в ближайшее время будет рассмотрено конституционной комиссией украинского парламента.
Российские интернет-пользователи в ответ предложили переименовать саму Украину.
«Пора переименовать Украину и закрыть вопрос», — пишет Роман Романов.
«Санитары куда смотрят?!» — в шутку возмущается пользователь postman.
Впрочем, некоторые полагают, что не стоит обращать внимание на подобные инициативы, поскольку от смены названия ничего не поменяется.
«Да хоть горшком», — отмечает Андрей Затянятский.
«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот и пусть поиграются. Государство — полная чаша, больше думать не о чем», — рассуждает пользователь с ником Ivan4614.
Ранее сообщалось, что Чубаров выступил с инициативой переименовать Крым. В качестве вариантов он предложил «Крымская автономия», «Автономная Республика Крым» и «Крымско-татарская автономия».
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что жителям полуострова нет дела до того, как данный регион называют на Украине, поскольку все связи с этой страной уже давно оборваны. Саму же инициативу Ганжара назвал «тожеством полного идиотизма».
Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.