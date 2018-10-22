«Санитары куда смотрят?!» : россияне в ответ на идею Чубарова предложили переименовать Украину

Москва, 22 октября. Депутат Верховной рады Рефат Чуборов предложил переименовать Крым в Крымскую автономию. Данное предложение в ближайшее время будет рассмотрено конституционной комиссией украинского парламента.

Российские интернет-пользователи в ответ предложили переименовать саму Украину.

«Пора переименовать Украину и закрыть вопрос», — пишет Роман Романов. «Санитары куда смотрят?!» — в шутку возмущается пользователь postman.

Впрочем, некоторые полагают, что не стоит обращать внимание на подобные инициативы, поскольку от смены названия ничего не поменяется.

«Да хоть горшком», — отмечает Андрей Затянятский. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот и пусть поиграются. Государство — полная чаша, больше думать не о чем», — рассуждает пользователь с ником Ivan4614.

Ранее сообщалось, что Чубаров выступил с инициативой переименовать Крым. В качестве вариантов он предложил «Крымская автономия», «Автономная Республика Крым» и «Крымско-татарская автономия».

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что жителям полуострова нет дела до того, как данный регион называют на Украине, поскольку все связи с этой страной уже давно оборваны. Саму же инициативу Ганжара назвал «тожеством полного идиотизма».

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.