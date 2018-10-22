Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Москва, 22 октября. В России вечером понедельника наблюдались проблемы в работе соцсети «ВКонтакте». После 18.00 по московскому времени пользователи соцсети пожаловались на работу сайта.

Проблемы также были зафиксированы при отправке и получении сообщений, а также при входе в аккаунт. В работе мобильного приложения «ВКонтакте» тоже наблюдались проблемы.

К настоящему времени проблемы в работе сервиса были устранены.

«Были кратковременные баги у небольшой части пользователей, сейчас все работает», — сообщили во «ВКонтакте».

Напомним, ранее соцсеть «ВКонтакте» раскрыла принципы работы с персональной информацией пользователей.