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Варфоломей заявил, что РПЦ «придется согласиться» с решением Константинополя по Украине

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Варфоломей заявил, что РПЦ «придется согласиться» с решением Константинополя по Украине

Москва, 22 октября. Москве «рано или поздно придется последовать решению» Константинопольского патриархата и отступить в вопросе предоставления автокефалии украинской раскольнической церкви. Так считает патриарх Варфоломей.

«Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют решению Вселенского патриархата, поскольку у них нет другого выбора», — цитирует Варфоломея издание orthodoxia.info.      

Напомним, ранее Варфоломей запустил процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей — Филарета и Макария.   

РПЦ в ответ приняла решение о разрыве общения с Константинополем. В Госдуме РФ, комментируя церковный раскол, инициированный Константинопольским патриархатом, заявили, что Варфоломей наносит православию тяжелую травму. События вокруг предоставления автокефалии украинским раскольникам в Госдуме сравнили с событиями 1054 года, когда разошлись пути католиков и православных.   

Автор: Федор Веснин
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