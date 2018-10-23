Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Сирия, 23 октября. Радикалы «Тахрир аш-Шам» препятствуют выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС международной коалиции, в Алеппо ликвидирован боевик ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожали мины боевиков в Алеппо и Даръа, вели обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: уничтожило машину SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с САА в Хаме, арестовывает мирных жителей Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла одного боевика убитым и двух раненными в Алеппо.

Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, атаковали позиции ССА в Алеппо.

Провинция Алеппо

Утром местный источник передавал в Telegram (@hosienmortadapressnew), что инженерные бригады правительственных войск вели работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных группировок в районах Рамуса и Маскана.

Военный Telegram-канал (@dorarsite) сообщал, что в районе населенного пункта Тадеф к югу от Аль-Баба были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА).

В западный пригород Алеппо прибыло подкрепление правительственных сил САР, писал Al-Masdar News. Информагентство отмечало, что Сирийская арабская армия (САА) наращивает свое присутствие в этой части региона из-за опасности нападений террористов «Тахрир аш-Шам» на мирные районы.

Курдский источник сообщал в социальной сети Twitter (@RojavaCudi), что боевикам Отрядов народной самообороны (YPG) удалось взорвать два СВУ на позициях «Сирийской свободной армии» (ССА) в северной части провинции Алеппо. По сведениям автора публикации, в результате атак один член протурецкой группировки был нейтрализован, еще два исламиста получили ранения.

В административном центре региона продолжилась реконструкция зданий и инфраструктуры. Один из источников писал на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в городе началась установка уличных фонарей на солнечных батареях.

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях населенного пункта Хаджин в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор в течение суток продолжались столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии (SDF), писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Утром Twitter-канал (@smmsyria) сообщал, что радикалы ИГ уничтожили автомобиль «демократических сил».

Также информационное агентство Deir Ezzor 24 передавало, что неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт курдов в районе поселения Сава.

Позже военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что курдские военизированные отряды вошли в населенный пункт Ас-Суса, на территории которого скрываются террористы «Исламского государства».

Twitter-канал (@smmsyria) передавал, что боевики курдского отряда ополчения захватили «джихад-мобиль» и ликвидировали его водителя в поселении Мозан.

Кроме того, местный источник писал в Twitter (@Step_Agency), что подкрепление «демократических сил» прибыло к нефтяному полю Коноко.

Провинция Даръа

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) провели работы по уничтожению мин, заложенных радикальными исламистами в районе Аль-Ядуда провинции Даръа.

Напомним, территория региона была освобождена от незаконных вооруженных формирований в конце июля этого года. Боевики были вынуждены сдать свои позиции правительственным войскам САР и уехать из провинции.

Провинция Идлиб

Радикалы коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжили проводить аресты мирных жителей провинции Идлиб, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за последние два месяца джихадисты захватили около 184 гражданских.

Кроме того, джихадисты препятствуют проходу гражданских через гуманитарный коридор в районе Абу Духура. Об этом сообщал Twitter-канал (@Bosni94).

Местный источник писал в Twitter (@Syria_News5), что число жертв взрыва, произошедшего накануне в административном центре региона, достигло семи. Ранее сообщалось о шести погибших.

Провинция Ракка

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@NationalDefens), что в административном центре провинции Ракка при попытке обезвредить самодельное взрывное устройство был убит военнослужащий армии США.

В конце дня под завалами в административном центре провинции Ракка обнаружили три тела жертв авианалетов ВВС международной коалиции, писал местный источник в Twitter (@MasarPressNet).

Напомним, во время операции Демократических сил Сирии (SDF) и западного альянса против террористов «Исламского государства» нередко артиллерийские и воздушные удары наносились по жилым районам города. Под огнем возглавляемой США коалиции погибли тысячи мирных жителей Ракки.

Провинция Хама

На севере провинции Хама вновь отмечались боестолкновения между радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianpc), что после нового провокационного обстрела боевиков правительственные войска САР открыли огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины.

Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@syrianpc), столкновения между САА и террористами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции были зафиксированы в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

Ирак

Террористы «Исламского государства» напали на полицейских к юго-западу от Мосула, передавало информационное агентство Iraqi News. Атаки произошли в районе Аль-Шура и на въезде в населенный пункт Махмур. Сообщалось, что радикальные исламисты убили четырех сотрудников правоохранительных органов.

В поселении Джалавла провинции Дияла банда ИГИЛ1 совершила налет на дом мирного жителя, писало Iraqi News. В результате нападения, погибло три человека, включая ребенка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)