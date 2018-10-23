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Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

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Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Сирия, 23 октября. Радикалы «Тахрир аш-Шам» препятствуют выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС международной коалиции, в Алеппо ликвидирован боевик ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожали мины боевиков в Алеппо и Даръа, вели обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: уничтожило машину SDF в Дейр-эз-Зоре.   

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с САА в Хаме, арестовывает мирных жителей Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла одного боевика убитым и двух раненными в Алеппо.

Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, атаковали позиции ССА в Алеппо.

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Провинция Алеппо

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Утром местный источник передавал в Telegram (@hosienmortadapressnew), что инженерные бригады правительственных войск вели работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных группировок в районах Рамуса и Маскана.

Военный Telegram-канал (@dorarsite) сообщал, что в районе населенного пункта Тадеф к югу от Аль-Баба были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА).

В западный пригород Алеппо прибыло подкрепление правительственных сил САР, писал Al-Masdar News. Информагентство отмечало, что Сирийская арабская армия (САА) наращивает свое присутствие в этой части региона из-за опасности нападений террористов «Тахрир аш-Шам» на мирные районы.

Курдский источник сообщал в социальной сети Twitter (@RojavaCudi), что боевикам Отрядов народной самообороны (YPG) удалось взорвать два СВУ на позициях «Сирийской свободной армии» (ССА) в северной части провинции Алеппо. По сведениям автора публикации, в результате атак один член протурецкой группировки был нейтрализован, еще два исламиста получили ранения.

В административном центре региона продолжилась реконструкция зданий и инфраструктуры. Один из источников писал на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в городе началась установка уличных фонарей на солнечных батареях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

В окрестностях населенного пункта Хаджин в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор в течение суток продолжались столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии (SDF), писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Утром Twitter-канал (@smmsyria) сообщал, что радикалы ИГ уничтожили автомобиль «демократических сил».

Также информационное агентство Deir Ezzor 24 передавало, что неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт курдов в районе поселения Сава.

Позже военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что курдские военизированные отряды вошли в населенный пункт Ас-Суса, на территории которого скрываются террористы «Исламского государства».

Twitter-канал (@smmsyria) передавал, что боевики курдского отряда ополчения захватили «джихад-мобиль» и ликвидировали его водителя в поселении Мозан.

Кроме того, местный источник писал в Twitter (@Step_Agency), что подкрепление «демократических сил» прибыло к нефтяному полю Коноко.

Провинция Даръа

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) провели работы по уничтожению мин, заложенных радикальными исламистами в районе Аль-Ядуда провинции Даръа.

Напомним, территория региона была освобождена от незаконных вооруженных формирований в конце июля этого года. Боевики были вынуждены сдать свои позиции правительственным войскам САР и уехать из провинции.

Провинция Идлиб

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Радикалы коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжили проводить аресты мирных жителей провинции Идлиб, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за последние два месяца джихадисты захватили около 184 гражданских.

Кроме того, джихадисты препятствуют проходу гражданских через гуманитарный коридор в районе Абу Духура. Об этом сообщал Twitter-канал (@Bosni94).

Местный источник писал в Twitter (@Syria_News5), что число жертв взрыва, произошедшего накануне в административном центре региона, достигло семи. Ранее сообщалось о шести погибших.

Провинция Ракка

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@NationalDefens), что в административном центре провинции Ракка при попытке обезвредить самодельное взрывное устройство был убит военнослужащий армии США.

В конце дня под завалами в административном центре провинции Ракка обнаружили три тела жертв авианалетов ВВС международной коалиции, писал местный источник в Twitter (@MasarPressNet).

Напомним, во время операции Демократических сил Сирии (SDF) и западного альянса против террористов «Исламского государства» нередко артиллерийские и воздушные удары наносились по жилым районам города. Под огнем возглавляемой США коалиции погибли тысячи мирных жителей Ракки.

Провинция Хама

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

На севере провинции Хама вновь отмечались боестолкновения между радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianpc), что после нового провокационного обстрела боевиков правительственные войска САР открыли огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины.

Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@syrianpc), столкновения между САА и террористами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции были зафиксированы в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

Ирак

Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: «Ан-Нусра» препятствует выходу гражданских из Идлиба, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Террористы «Исламского государства» напали на полицейских к юго-западу от Мосула, передавало информационное агентство Iraqi News. Атаки произошли в районе Аль-Шура и на въезде в населенный пункт Махмур. Сообщалось, что радикальные исламисты убили четырех сотрудников правоохранительных органов.

В поселении Джалавла провинции Дияла банда ИГИЛ1 совершила налет на дом мирного жителя, писало Iraqi News. В результате нападения, погибло три человека, включая ребенка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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